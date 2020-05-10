Korona'ya karşı zafer kazanan bir il karabük

11 Marttan sonra koronavirüs salgın hastalığı için alınan tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı ve normalleşme sürecine geçişin başladığı bu dönemde bazı illerden artık koronavirüs vakalarının tespit edilmediği haberleri gelmeye devam ediyor. Karabük Valisi Fuat Gürel'de kent ile ilgili umut veren gelişmeyi paylaştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel yaptığı açıklamada, "Hastanemizde şu anda 8 kişinin tedavisi devam ediyor. İnşallah onlar da tedavi olduktan sonra belli bir aşamaya gelmiş olacağız. Ancak tehlike geçmiş değil. Bütün dünyada virüsün bitmesi gerekir. Ülkemizde bitebilmesi için ilimizde de bitebilmesi lazım. Bunun için son günlerde tedbirleri artırdık. Özellikle bayram dolayısıyla anne ve babalarının ellerini öpmek isteyen vatandaşlarımıza gelmeyin dedik. İnşallah Kurban Bayramı'na daha rahat bir bayram kutlarız. Çünkü şu ana kadar 9 vatandaşımızı kaybettik. İnşallah kötü ortam oluşmaması için diğer illerdeki vatandaşlarımız gelmezse sevdiklerini mutlu eder" dedi.