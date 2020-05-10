11 Marttan sonra koronavirüs salgın hastalığı için alınan tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı ve normalleşme sürecine geçişin başladığı bu dönemde bazı illerden artık koronavirüs vakalarının tespit edilmediği haberleri gelmeye devam ediyor. Karabük Valisi Fuat Gürel'de kent ile ilgili umut veren gelişmeyi paylaştı.
Korona'ya karşı zafer kazanan bir il karabük
2 aydır mücadele yürüttüğümüz koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığı ve vakaların bazı illerde görülmemeye başlandığı haberleri gelmeye devam ediyor.Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son 5 günde yapılan yeni testlerde pozitif vaka tespit edilmediğini açıkladı.
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