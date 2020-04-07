Korona yaş aralığını 3'e kadar düşürdü! Burdur'da 3 yaşında çocuğun testi pozitif çıktı

Ülkemizde uygulanan korona virüs testi sayısı her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarakta vaka sayısı hızla artmaktadır.Bu kapsamda bir çok yerleşim yerinde test merkezi oluşturulmuş ve korona semptonları görünen her bireye test uygulanabilmektedir. Buna bağlı olarak Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş ve kusma semptonları sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.

Haberi CHP Burdur Milletvekili ve tıp doktoru Mehmet Göker'de Twitter'da duyurdu