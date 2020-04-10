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Korona'yı yenen genç doktor:"Bıraksalar göreve dönerim"

Korona virüs salgın hastalığını yenen Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici alkışlar ile taburcu oldu. Genç doktorun çıkışta ilk söylediği ise "Beni bıraksalar şimdi göreve dönerim" oldu.

10 Nisan 2020 Cuma 13:53
Korona'yı yenen genç doktor:"Bıraksalar göreve dönerim"

Korona virüs salgın hastalığı ile en safta savaşak salgın hastalığa yakalanan  Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici alkışlar eşliğinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden taburcu oldu. Genç doktor, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanırken kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. Bilici, meslektaşlarıyla sahada çalışmak istediğini ancak izolasyon süreci nedeniyle görevini şu an yapamayacağını anlattı.

"PSİKOLOJİK OLARAK DA ÇOK YORUCU BİR SÜREÇ"

Yaşadığı süreci anlatan Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici, “Çok iyiyim hiçbir şeyim yok 7 günüm başka bir hastanede geçti, yoğun bakımda 4 gün kaldım, çalışma arkadaşlarım risk grubunda olan herkes ben hastalandıktan sonra çok korktular. Benim toparlanmamla onlar da umutlandılar. Gururluyum meslek arkadaşlarıma doktorlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Ufak bir şansım vardı benim eşim de doktordu. 20 gün boyunca kimsenin yüzünü görmedim. Çok zor bir süreç psikolojik olarak da çok yorucu bir süreç insanlar size yaklaşamıyor, ben bunu yaşadım diğer hastalara da Allah kolaylık versin. Arkadaşlarım, ailem mesajlarıyla baya destek oldu. Yoğun bakımdayken hocaların gelmesi güler yüzleri ve bir doktor olarak kendime de pay çıkararak motivasyonum devam etti” dedi.

"SAĞLIĞIM İÇİN UYACAĞIM AMA SAHAYA DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Virüse karşı herkesin önleme uyması gerektiğini ifade eden Bilici, “Hiçbir yaş grubu risk dışında değil benim durumum da bunu gösteriyor. O yüzden herkesin çok dikkatli olması lazım, kimse ben gencim, sağlıklıyım risk altında değilim diye düşünmemeli. Evde kalmalı, izolasyonum olacak, çocuklarımı eşim dün Bursa’ya memlekete götürdü. Evi boşalttık bir odayı bana ayırdık. 14 gün daha evde izolasyon devam edecek. Motivasyonu bırakmasınlar bu dönem geçici, hepsini şu an ben çok iyi anlıyorum. Aslında beni şimdi bıraksalar şimdi göreve dönerim ama izolasyonumun devam etmesi gerekiyor. Peşinde de hala akciğerimle ilgili bazı toparlanma süreci olacağı için yaklaşık 1 aylık bir istirahat süreci önerdiler. Sağlığım için uyacağım ama sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici
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