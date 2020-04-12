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Koronadan değil korkudan öldü! Fazla çamaşır suyundan zehirlendi

Bursa'da koronavirüsü salgınından korunmak için tedbirler alan ve evi sürekli çamaşır suyu ile temizleyen kadın, zehirlenerek yaşamını yitirdi.

12 Nisan 2020 Pazar 23:18
Koronadan değil korkudan öldü! Fazla çamaşır suyundan zehirlendi

Bursa'da koronavirüs korkusu bir kadına ölüm getirdi. Olay Merkeze bağlı Yıldırım İlçesinde bulunan Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. iddialara göre koronavirüsten korunmak için evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç isimli bir kadın sokağa çıkma yasağının olduğu bugün evinde yine temizlik yapmaya başladı.

Temizlik yaptığı sırada farkında olmada çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra fenalaştı. Evde bulunan aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç'un kullandığı çamaşır suyundan zehirlendiğini belirlemesinin hemen ardından ambulansa alarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi altına alınan kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evi ve 3 çocuk annesi Mukaddes Tunç'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Son Güncelleme: 12.04.2020 23:21
Anahtar Kelimeler:
BursaZehirlenmeçamaşır SuyuKoronavirüsüMukaddes Tunç
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