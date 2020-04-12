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Koronadan kurtulup beyin kanamasından ölen Resmiye Işık, toprağa verildi

Sakarya'da koronavirüs tedavisinin başarılı sonuçlanması sonucu evine gönderilen Resmiye Işık, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti. 86 yaşındaki Işık'ın cenazesi bugün toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

12 Nisan 2020 Pazar 16:39
Koronadan kurtulup beyin kanamasından ölen Resmiye Işık, toprağa verildi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve 22 Mart tarihinde kaldırıldığı hastanede 'Kovid-19' testi pozitif çıkan Resmiye Işık, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. 9 günlük bir tedavi sürecinin ardından iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu olarak evine gelen Işık'ın, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

Resmiye Işık, toprağa verildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılab-n ve burada yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki Resmiye Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybettiği bildiridli.

Resmiye Işık, toprağa verildi

Koronavirüsünü yenemesinin hemen ardından beyin kanamasına yenik düşerek hayatını kaybeden Resmiye Işık bugün toprağa verildi. Yaşlı kadının cenazesi, öğle saatlerinde koruma kıyafetli ekipler tarafından Söğütlü ilçesindeki Kurudil Mahalle Mezarlığı'nda 2009 yılında vefat eden oğlunun yanına defnedildi. 

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KoronavirüsüSakaryaResmiye ışıkBeyin Kanaması
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