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Korona'nın doğduğu ülke Çin Köpek Eti Festivali'ne hazırlanıyor

Korona'nın ana vatanı olan Çin Köpek eti festivali için binlerce köpek etini satışa çıkardı. İşte köpek eti pazarından görüntüler.

19 Haziran 2020 Cuma 17:42
Korona'nın doğduğu ülke Çin Köpek Eti Festivali'ne hazırlanıyor
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Aralık ayında korona virüs'ün doğduğu ülke Çin köpek eti festivaline hazırlıkları ile gündeme geldi.

Dünya üzeriden 9 milyon vakaya ulaşan ve bulaşmadığı ülke kalmayan hastalık sonrası bir çok ülke lideri Çin'e tepki göstermiş hatta tazminat ödemesi gerektiğini bile gündeme taşımıştı.

Hatta bu hastalık sonrasında Mayıs ayında bazı kentlerde köpek eti başta olmak üzere vahşi hayvan eti tüketimleri bile yasaklanmıştı.


Tüm bu olaylardan ders çıkarmayan Çin şimde önümüzdeki günlerde yapılacak Köpek Eti Festivali için binlerce köpeği pazarlarda satışa çıkardı.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI UYARDI

Bu konuda harekete geçen ve dünya üzeriden hayvan haklarını savunan bir kuruluş olan HSI pazarlardaki bu köpek eti görüntülerini dünya ile paylaşı Çin'li yetkilere bu konu ile ilgili uyarılarda buludu.

 


Son Güncelleme: 19.06.2020 17:42
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