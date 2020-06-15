Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek

Gelen son bilgilerde dünya düzenini alt üst eden coronavirüs salgını ile ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Virüsü yüzde 91 oranında öldüren pastil duyuruldu. İtalya’da yapılan açıklamalarda virüste ikinci dalga tartışmaları ile ilgili virüsü daha da ölümcül hale getiren bir mutasyonun ortaya çıktığı belirtildi.

Coronavirüsle ilgili gelen son dakika bilgilerine göre COVID-19’un türünde yaşanan mutasyonun insan hücresinin enfekte olmasına yardımcı olabileceği üzerinde duruluyor. ABD basınında yer alan haberlerde Florida’daki Scripps Araştırma Enstitüsü uzmanları laboratuvarda yürütülen çalışmalardaki mutasyonun KOVID-19 yüzeyindeki fonksiyonel sivri uç sayısını önemli ölçüde artırdığını dile getirdi.

Hücreden hücreye yolculukta yardımcı oluyor

Çalışma ekip lideri Hyeryun Choe kullanmış oldukları hücrenin kültür sisteminde D614G mutasyonundaki virüsün mutasyona sahip olmayanlardan daha bulaşıcı olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Scripps Araştırma Enstitüsü yöneticilerinden Michael Farzan, söz konusu mutasyondaki sivri uçların bel kemeğini esnekleştirdiğini ve böylelikle virüsün diğer hücrelere yolcuğunda daha uzun süre canlı kalmasına yardımcı olduğunu paylaştı. Uzmanlar D614G mutasyonunu taşımakta olan türlerin kişileri daha çok hasta edip etmediğinin henüz bilinmediğini dile getirerek dünya genelinde viral öneklerin genetik çalışmalarında havuz niteliği taşımakta olan GenBank’tan edinilen verilerde Şubat ayında söz konusu olmayan bu mutasyonun Mart ayındaki dizilimlerinin 4’te 1’inde, Mayıs ayına kadarsa yüzde 70’inde tespit edildiğini aktardı.

Aşı işe yararsa seri üretime geçecek

Imperial College London Üniversitesi bilim adamları potansiyeli bulunmasına karşın şuana kadar denenmemiş bir teknolojinin deneneceğini paylaştı. Aşının işe yaraması halinde seri üretime geçilebileceği aktarılırken, araştırma ekibinin aşıyı en düşük maliyetle sağlayacakları belirtildi.