İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114139
ALTIN
388.734
DOLAR
6.8510
STERLİN
8.5130
EURO
7.6931
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Koronavirüs halkın sağlığından sonra cebine de zarar vermeye başladı

Koronavirüs salgının önlenmesi adına alınan önlemler genişletildi. Maske takma zorunluluğu kapalı alanlardan sonra sokağa da taşındı. Kısıtlamaya uymayanlara ise idari para cezası uygulaması başlatıldı.

25 Haziran 2020 Perşembe 15:57
Koronavirüs halkın sağlığından sonra cebine de zarar vermeye başladı
Takip Et:

Koronavirüs sürecinde alınan önlemlerin yeterli olmadığı ve vatandaşların ksııtlamalara uymadığı gerekçisiyle önlemler ağırlaştı. Kapalı alanda maske takma zorunluluğu daha da genişletilerek açık alanlarda da takılması zorunlu hale getirildi. Vatandaşlar önceden uyarıldı fakat çoğu vatandaş yine duyurulara kulak asmadı.

900 TL ceza 


İçişleri Bakanlığı genişletilen önlemler gereği valiliklere gönderdiği yazıda sokağa maskesiz çıkmanın cezasını 900 lira olarak belirlemiş ve vatandaşı önceden uyarmıştı. Tüm uyarıları rağmen açık alanlarda maskesiz dolaşan vatandaşlar ise emniyet güçlerinin uyguladığı idari para cezası ile karşılaşınca yaptıkları açıklamalar onları cezadan kurtaramadı. Cezai işlem uygulanmak istenen vatandaşların bahaneleri ise emniyet güçlerini güldürdü. 

Sigara içmek için maskesini indiren bir vatandaş ödemek zorunda kaldığı 900 liralık ceza hakkında İHA muhabirine; cezanın gereksiz olduğunu genel olarak maskesini taktığını fakat sigara içmek için indirdiğini söyledi. Ayrıca sözlerine parası olan var olmayan var 900 lira yüksek bir rakam şeklinde açıklama yaptı. Diğer bir mağdurumuz ise telefonla görüşme yaptığı sırada maskesini çıkartmış elinde tutuyordu bunu gören emniyet güçleri kişiye ceza uygulaması başlattı. Vatandaşımız emniyet güçlerine açıklama yapma girişiminde bulundu fakat bahaneden tatmin olmayan polisler maske takarak da telefonla konuşabileceğini söyledi. Sonrasında yaşananlar ise herkesi güldürdü. Ceza uygulanan vatandaş önce maskesini taktı sonra ise telefondaki kişiye ''Neredesin sen? Senin yüzünden ceza yedim.'' dedi. 


Son Güncelleme: 25.06.2020 15:57
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç polis memuru serinlemek için girdiği çayda boğuldu
Genç polis memuru serinlemek için girdiği çayda boğuldu
Kazım Koyuncu'nun Aramızdan Ayrılışının 15'inci Yılı
Kazım Koyuncu'nun Aramızdan Ayrılışının 15'inci Yılı
3 yıl önce 24 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Eren Bülbül kimdir? Nereli?
3 yıl önce 24 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Eren Bülbül kimdir? Nereli?
İzmir'de maske takmak zorunlu hale getirildi
İzmir'de maske takmak zorunlu hale getirildi
Gelenek bozulmadı; sopalarla pazarlık yaptılar
Gelenek bozulmadı; sopalarla pazarlık yaptılar
Sosyal medya fenomeni 3. kattan aşağı düştü
Sosyal medya fenomeni 3. kattan aşağı düştü

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Hangi mesleklerin erken emeklilikten yararlanacak? SGK’dan erken emeklilik müjdesi geldi!
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Enpara anında online 50.000 TL kredi kampanyası
Aylık kasko sigortası uygulaması nedir? Aylık kasko nasıl yapılır? Aylık kasko fiyatları!
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.