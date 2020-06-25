Koronavirüs halkın sağlığından sonra cebine de zarar vermeye başladı

Koronavirüs sürecinde alınan önlemlerin yeterli olmadığı ve vatandaşların ksııtlamalara uymadığı gerekçisiyle önlemler ağırlaştı. Kapalı alanda maske takma zorunluluğu daha da genişletilerek açık alanlarda da takılması zorunlu hale getirildi. Vatandaşlar önceden uyarıldı fakat çoğu vatandaş yine duyurulara kulak asmadı.

900 TL ceza

İçişleri Bakanlığı genişletilen önlemler gereği valiliklere gönderdiği yazıda sokağa maskesiz çıkmanın cezasını 900 lira olarak belirlemiş ve vatandaşı önceden uyarmıştı. Tüm uyarıları rağmen açık alanlarda maskesiz dolaşan vatandaşlar ise emniyet güçlerinin uyguladığı idari para cezası ile karşılaşınca yaptıkları açıklamalar onları cezadan kurtaramadı. Cezai işlem uygulanmak istenen vatandaşların bahaneleri ise emniyet güçlerini güldürdü.

Sigara içmek için maskesini indiren bir vatandaş ödemek zorunda kaldığı 900 liralık ceza hakkında İHA muhabirine; cezanın gereksiz olduğunu genel olarak maskesini taktığını fakat sigara içmek için indirdiğini söyledi. Ayrıca sözlerine parası olan var olmayan var 900 lira yüksek bir rakam şeklinde açıklama yaptı. Diğer bir mağdurumuz ise telefonla görüşme yaptığı sırada maskesini çıkartmış elinde tutuyordu bunu gören emniyet güçleri kişiye ceza uygulaması başlattı. Vatandaşımız emniyet güçlerine açıklama yapma girişiminde bulundu fakat bahaneden tatmin olmayan polisler maske takarak da telefonla konuşabileceğini söyledi. Sonrasında yaşananlar ise herkesi güldürdü. Ceza uygulanan vatandaş önce maskesini taktı sonra ise telefondaki kişiye ''Neredesin sen? Senin yüzünden ceza yedim.'' dedi.