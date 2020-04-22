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Koronavirüs hastası olduğunu doktorlardan gizleyerek doğuma girdi

Gebze'de doğum sancıları başladıktan sonra hastaneye kaldırılan N.Ü. koronavirüs hastası olduğunu doktorlardan gizleyerek doğuma girdi. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren anne koronavirüs olduğu anlaşılınca tedavi altına alındı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 23:12
Koronavirüs hastası olduğunu doktorlardan gizleyerek doğuma girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iddialara göre daha önceden dini nikahlı eşi A.D. ile birlikte hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan 22 yaşındaki N:Ü. isimli bir kadın başka bir hastanede tedavi görmek istediğini belirterek hastaneden ayrıldı.  

N.Ü. dün akşam saatlerinde doğum sancılarının başlaması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne gitti ve sağlık görevlilerine koronavirüs hastası olduğunu söylemedi. Apar topar doğuma alınan N.Ü., sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. N.Ü.'nün testlerinde koronavirüs hastası olduğunun belirlenmesi üzerine genç kadın doğumdan çıktıktan sonra hemen karantinaya alınarak tedavisine başlandı.


 

Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebzeKoronavirüsDoğum
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