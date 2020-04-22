Koronavirüs hastası olduğunu doktorlardan gizleyerek doğuma girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iddialara göre daha önceden dini nikahlı eşi A.D. ile birlikte hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan 22 yaşındaki N:Ü. isimli bir kadın başka bir hastanede tedavi görmek istediğini belirterek hastaneden ayrıldı.

N.Ü. dün akşam saatlerindesancılarının başlaması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne gitti ve sağlık görevlilerine koronavirüs hastası olduğunu söylemedi. Apar topar doğuma alınan N.Ü., sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. N.Ü.'nün testlerinde koronavirüs hastası olduğunun belirlenmesi üzerine genç kadın doğumdan çıktıktan sonra hemen karantinaya alınarak tedavisine başlandı.



