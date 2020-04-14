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Koronavirüs hastasının Denizli Devlet hastanesinden çarşaflı firarı!

Denizli'de koronavirüs tedavisi gören bir hasta tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. 3. katta bulunan odasının penceresinden birbirine bağladığı çarşafları sarkıtarak kaçan hasta polis tarafından yakalandı.

14 Nisan 2020 Salı 11:40
Koronavirüs hastasının Denizli Devlet hastanesinden çarşaflı firarı!

Denizli'de bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören bir hasta 3. katta bulunan odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı. Hasta kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanarak hastaneye tekrar geri getirildi.

Denizli Devlet Hastanesinde izole odasında gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin odasında olmadığını fark eden hastane çalışanları durumu hastane güvenliği ve polisine bildirdiler. Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G'nin 3. kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak aşağı indiği ve buradan kaçtığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti.

Hastane çevresinde başlatılan arama çalışmasında arama çalışmasında hastanın polis ekiplerinden tarafından bulunması halinde hasta ile temas kurulmaması ve kendisinin özel kıyafetli 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmesi istendi.

Arama çalışmaları sonunda koronavirüs hastası Ufuk G., Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği belirlendi ve polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasta, ambulansa alınarak tekrar hastaneye getirildi ve tedavi altına alındı.
 

Son Güncelleme: 14.04.2020 11:42
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KoronavirüsFirarHastaDenizli Devlet Hastanesiçarşaf
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