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Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 köy ve mahalle daha karantina altına alındı!

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında karantina uygulamalarına devam ediliyor. Son olarak Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 köy ve mahalle daha karantina altına alındı! İşte karantina alınan bölgelerle ilgili ayrıntılar…

02 Nisan 2020 Perşembe 22:40
Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 köy ve mahalle daha karantina altına alındı!

Ülkemizde etkisini giderek artıran koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında karantina uygulamaları devam ediyor. Son olarak Kastamonu’ya bağlı 9 köy ve mahallenin karantina altına alındığı açıklandı. Bu köy ve mahalleler ile karantinaya alınan köy ve mahalle sayısı 60’ı geçti.

Karantinaya Alınan Köy ve Mahalleler Hangileri?

Kastamonu Valiliği tarafından ilçe Hıfzıssıhha Kurallarının kararları bünyesinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ile Azdavay ilçesine bağlı Sıra köyü Pazaryeri Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kalaycı köyü Derecik Mahallesi, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü Diller Mahallesi, Seydiler ilçesine bağlı İmanlar Mahallesi, Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü Göl Mahallesi ile Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi karantinaya alındığı açıklandı.

Giriş ve Çıkışlar Yasak

Karantina kararının açıklanması sonrasında jandarma ve polis ekipleri karantina altına alınan bölgelerin yollarına şerit çekti ve araç giriş çıkışlarını engelledi. Aynı şekilde bu yollar üzerinde nöbetler tutuldu ve vatandaşların da giriş çıkışlarına izin verilmemeye başlandı. Diğer yandan ilçe Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararlar kapsamında koronavirüs salgınının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması için bu bölgelerin 14 gün süreyle karantina altında kalacakları ifade edildi.

Alınan karar ile beraber köy ve mahalle sakinlerinin bir araya gelmemeleri ve evlerinde kalmaları istendi.

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Son Güncelleme: 02.04.2020 22:40
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