Koronavirüs nedeniyle kutsal topraklara ziyaretler durduruldu

Çin'de başlayan ve bir çok sayıda ülkeye, tehdit eden ölümcül koronavirüs salgını kutsal toprakları ziyaret edecek olan hacı adaylarını da vurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yenş tip virüs ile ilgili tedbir amaçlı Umre ziyaretlerinin bir süreliğine askıya alındığını açıkladı.

yönetimi de son yaptığı açıklamada yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmasının ardından ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19'la ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiği de bildirilmişti.

Riyad yönetiminin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin göstermiş olduğu çabaların destekleneceğinin kaydedildiği açıklamada "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.