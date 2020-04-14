Koronavirüs nedeniyle müzedeki 4 ton parayı tek tek dezenfekte etti

Uzun bir zaman Hollanda'da yaşayan ve 20 yıl önce Türkiye'ye dönüş yapan Esat Kaplan bu süre zarfında Hollanda'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam etmeye karar verdi. Biriktirdiği paraları herkesin görmesini istemesi üzerine Kaplan, 11 yıl önce kurduğu Devr-i Alem Para Müzesi'nde onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları sergilemeye başladı.

Müzesinde yaklaşık 4 ton para bulunan Esat Kaplan, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlaması ve ardından hızla yayılmasının ardından en çok bakterileri barındırdığı hakkında gündeme gelen paralarını dezenfekte etmek istedi.

Koruycu tulum giyip, maske ve eldiven takarak paraları temizlemeye başlayan Kaplan, cımbız ile paraları tek tek dezenfekte etti ve cam fanusun içerisindeki dezenfekte ilacında da bir süre bekletti. Sonra paraları cam kavanozlara yerleştirdi.

Para koleksiyocusu Esat Kaplan, paranın dünyada genelinde en çok bakteri barındıran unsurlardan birisi olduğunu söyledi ve tüm ülkelere ait paranın kendisinde mevcut olduğunu belirterek "Dünyada en çok bakteri parada toplanıyor. Para en çok bakteri taşıyan unsur olduğu için dezenfekte işlemlerini yaptık. Bizim koleksiyonumuzda dünyanın her yerinden para mevcuttur. Bizde kendi çapımızda bir temizleme işlemi yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Dezenfekte işlemimnin tam bir hafta sürdüğünü ve bu sayede koleksiyonundaki envanterini de gördüğünü anlatan Kaplan, ''Bu sayede kendi envanterimi de görmüş oldum. Kavanozlarımı temizledim, metal ve kağıt paraları elimden geldiği kadarıyla dezenfekte etmeye çalıştım. En büyük isteğimiz bir an önce bu sürecin sona ermesi ve salgının bitmesiyle müzemizde yeniden ziyaretçilerimizi ağırlamak" dedi.

