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Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 98 ölüm daha gerçekleşti, Toplam kayıp 1.296'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün ki koronavirüs vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Virüs nedeniyle 98 ölüm daha gerçekleşirken toplam kayıp 1.296'ya yükseldi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:35
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 98 ölüm daha gerçekleşti, Toplam kayıp 1.296'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığının sitesinde bulunan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle son 24 saatte 98 vatandaş daha hayatını kaybetti. Türkiye'deson ölümlerle birlikte toplam can kaybı 1.296'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, son 24 saatte 34 bin 456 test yapıldığı ve yapılan testlerde 4 bin 93 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken  toplam vaka sayısı 61 bin 49 olduğu kaydedildi. Koronavirüüs sakgınından iyileşenlerin sayısının da 3 bin 957 kişi olduğunun görüldüğü tabloda entübe hastası sayısın bin 63 kişi, toplam yoğun bakım hastası da bin 786 kişi olarak kaydedildi.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 98 ölüm daha gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor” ifadelerine yer verdi.


 

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