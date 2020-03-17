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Koronavirüs önlemleri! Evden çalışma modeli uygulamada!

Korona-virüs vakalarının ülkemizde görülmesi ve salgının önlenmesi amacıyla gündeme gelen evden çalışma modeli uygulanmaya başlandı. Hükümetin uygulamaya almış olduğu modele göre nisan sonuna kadar teknopark , AR-GE ve tasarım merkezi personelleri evden çalışacaklar.

17 Mart 2020 Salı 09:53
Koronavirüs önlemleri! Evden çalışma modeli uygulamada!

Çin'de başlayan ve başta önlem almakta geç kalan tüm ülkelerde dalga dalga yayılan korona salgınının önüne geçebilmek için  evden çalışma modelini devreye girdi.

PERSONEL SAYISI AYLIK BİLDİRİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak kararına göre teknopark şirketleri, Ar-ge ve tasarım merkezlerinde uygulanan muafiyet ve teşviklerde evden çalışma imkânı getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İki aylık bu geçici uygulamayla şirketler, merkezlerde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır" denildi. Mevcut uygulamada bu birimlerin muafiyet, teşviklerden yararlanabilmesi için faaliyetlerini söz konusu alanlarda fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunluluğu bulunuyor.

Bu şirketler evinden çalışmalarına uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirecek. Böylece nisan sonuna kadar bu teşviklerden yararlanmaya devam edebilecekler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgın riski nedeniyle üç bakanlık olarak ortak karar aldıklarını bu şekilde teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin nisan sonuna kadar evden çalışabilmesinin önünün açıldığını söyledi.

BİLİŞİM FİRMALARI EVDEN ÇALIŞTIRIYOR
Dünyada yaşanan corona virüsü tehlikesi teknoloji şirketlerini doğrudan olumsuz etkilerken, birçok firma personeline evden çalışmalarına yönelik talimat verdi. Yazılım sektörünün dev ismi Microsoft corona virüsü nedeniyle evden çalışma sistemine geçiş yaparken San Francisco ve Seattle'da ofislerindeki çalışanlar evden çalışmaya başladı. Google uzaktan çalışmaları için çalışanlarını evlerine gönderme kararı alırken, Amazon da birçok şehirdeki çalışanlarına ofislere gelmeme çağrısı yapmıştı.

SABAH

Son Güncelleme: 17.03.2020 10:02
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