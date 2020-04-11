Koronavirüs şüphelisi hastası maske takmamak için direndi

Bursa'da koronavirüs şüphesiyle Gemlik Devlet Hastanesi'ne gelen ve test sonuçlarını beklerken maske takması yönünde doktorları dinlemeyen hasta, siz benden korkmayın diyerek maske takmamak için inatlaştı. Duyarsızlık örneği olan bu davranış ise başka bir hasta tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gemlik Devlet Hastanesi'ne boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran bir hasta acil müdahale odasında gözlem altına alındı. Hastanın şikayetlerinin koronavirüs semptomları olması nedeniyle Kovid-19 testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Doktor Abdülhalim Hoşer tarafından acil müdahale odasında tutulan ve karantina altına alanına alınan hastaya, orada bulunan sağlık çalışanları maske takması yönünde uyarıda bulundular.

Hasta ise kendisine müdahale eden sağlık çalışanlarının uyarılarını dinlemeyerek maske takmayacağını söyledi. Gözlem odasına gelen ve koronavirüs şüphesiyle yatan hastaya maske takması konusunu ise bu kez doktor Abdülhalim Hoşer yaprı. Doktorunun "Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz" uyarısına hastadan "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" yanıtı geldi.

Doktor ve hasta arasında geçen maske inadı diyaloğu ise odada bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.