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Koronavirüs şüphesi konuşulan Melis Eczanesinde ikinci ölüm haberi!

Melis Eczanesi sahibi İhsan Giray’ın hayatını kaybetmesinin ardından yanında çalışan 69 yaşındaki Ekrem Özdemir de solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüsünden öldüğü iddia edilen Giray'ın çalışanının da kısa bir süre sonra ölmesi bu iddiaları güçlendirdi.

26 Mart 2020 Perşembe 13:50
Koronavirüs şüphesi konuşulan Melis Eczanesinde ikinci ölüm haberi!

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Melis Eczanesi’nin sahibi 89 yaşındaki İhsan Giray, hayatını kaybetmişti. Türkiye'deki ilk vakanın hayatını kaybetmesiyle aynı gün yaşamını yitiren Giray'ın ölüm nedeninin koronavirüsü olduğu öne sürüldü. Hatta CHP milletvekili Özgür Özel de, İhsan Giray’ın vefat ettiği gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Corona virüsü salgınında yaşamını yitiren ilk vatandaşımız eczacı bir meslek büyüğümüz” ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra İhsan Giray’ın ailesi ve yakınları tarafından yapılan açıklamada Giray’ın koronavirüsü salgınından ölmediği belirtilmiş, Eczane çalışanlarının karantinaya alınmadığı da oğlu Serdar Giray tarafından yalanlanmıştı.

Melis Eczanesi çalışanlarından 69 yaşındaki Ekrem Özdemir de solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan ve kronik akciğer rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Özdemir'in tedaviye cevap vermemesi ve yaşamını yitirmesi akıllara o iddiaları tekrar getirdi.

Özdemir'in cenazesinin Çekmeköy’de toprağa verilmesinin ardından Özdemir ailesi konuyla ilgili açıklama yapmazken cenaze törenine sınırlı sayıda insan alındığı bildirildi.

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KoronavirüsüIhsan GirayMelis EczanesiEkrem özdemir
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