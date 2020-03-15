Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı söylenen Nagehan Alçı'dan açıklama!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve koronavirüsü salgını şüphesiyle tedaviye alınacağı yönünde bir haber sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Alçı, sosyal medyada hakkında çıkan habere yine sosyal medya hesabı Twiitter üzerinden yanıt verdi.

Nagehan Alçı, Twitter hesabından yayınladığı mesajında çıkan haberleri yalanladı ve “Hakkımda yüksek ateş nedeniyle hastanede olduğum gibi uydurma haberler yayılmış... Yalancılığın ve kötü niyetin sonu yok, çok şükür gayet iyiyim. Ailece pazar kahvaltısı yapıyoruz...” ifadelerini kullandı.