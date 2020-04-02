Koronavirüs tahlil bilgilerini Bakanlığa göndermeyen iki laboratuvara soruşturma!

İstanbul'da iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün suç duyurusuyla karantina tedbirlerine aykırı davrandıkları ve toplum sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ise koronavirüs tahlili yaptıran insanlarla ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlardan gizledikleri ve karantina tedbiri alınmasını engelledikleri gerekçe gösterildi.

Savcılık; özel tıp laboratuvarlarının, bu güne kadar kaç kişiye koranavirüs testi yapıldığı durumunu araştırırken soruşturmada isim, adres ve telefon bilgilerinin bildirilmesinin istenmesine rağmen, "kişisel veri" olduğu gerekçe gösterilerek gizlediği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınan suç duyurusunda; koronavirüs tahlili ile ilgili sonuçlarının yetkili merciilere bildirilmemesi nedeniyle toplum sağlının çok olumsuz etkilenebileceğini belirtildi ve dilekçede ayrıca, özel tıp laboratuvarları yetkililerinin bu şekilde hastaların başkalarıyla temasının engellenmesini, bu kişilerin yakın çevresine de test yapılarak karantina tedbirlerinin uygulanmasına engel olunduğu kaydedildi.

Başsavcılığın bu iddialarla ilgili özel tıp laboratuvarları yetkililerinin ifadelerine başvuracağı öğrenilirken, soruşturmanın yürütüldüğü TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçunu düzenleyen TCK'nın 195'inci maddesine göre işlem yapılacağı öğrenildi.

- TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçunu düzenleyen TCK'nın 195'inci maddesi ise şöyle:

"Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."