Koronavirüs tedbiri nedeniyle AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, son dakika açıklamasında bulunarak ülke genelindeki AVM'leri çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Türkiye'de insanların en kalabalık oldukları yerlerin başında gelen alışveriş merkezleri koronavirüs önlemleri kapsamında son dakika değişikliğe gidildiğini açıklayan Altaş, "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğle 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır" diye konuştu. Altaş ayrıva AVM'lerde bulunan çocuk oyun alanları kapatılılacağını ve dezenfekte edileceğini de kaydetti.

Tüm Dünya ülkelerinin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu küresel sağlık sorunun farkında olduklarını vurgulayarak, "Koronavirüsten korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz. Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM’lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz." ifadelerini kullanarak herkesten konuyla ilgili tüm hassasiyeti göstermelerini istedi.

Koronavirüsünde korunma anlamında tüm kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri desteklediklerini ve kamu sağlığını her şeyin önünde tuttuklarına dikkat çeken Prof. Dr. Altaş, "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğle 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM'lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz" diye konuştu.



