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Koronavirüs uyarılarını dikkate almayan yaşlılar yüzünden belediye bankları söktü

Denizli Belediyesi, koronavürüsü salgını nedeniyle sürekli tekrarlanan uyarıları dikkate almamaları ve yaşlıların parklarda oturmaya devam etmeleri üzerine çareyi bankları sökmekte buldu.

19 Mart 2020 Perşembe 13:33
Koronavirüs uyarılarını dikkate almayan yaşlılar yüzünden belediye bankları söktü

Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler arttırılırken herkese mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor. Risk grubu altında olan bazı yaşlıların ise bu uyarıları dikkate almadıkları görüldü.

Denizli Bayram Yeri Meydanında ise bir çok yaşlı insanın dışarılarda olduğu ve banklarda oturdukları görülünce Denizli Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tedbir ve önlemlşer kapsamında meydan ve çevrelerde bulunan bankları bulundukları yerden sökerek kaldırdılar.

Meydanda bulunan banklarda oturan özellikle yaşlı vatandaşlara virüs salgınında büyük risk taşıdıklarını söylemesi ve mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları yönündeki uyarılarda bulunulmasına rağmen bir türlü ikna edemeyen ekipler çareyi yaklaşık 20 bankı sökerek buldu.

Bankların sökülmesinden sonra meydan ve çevresi bomboş kalırken bölgede yaşayan vatandaşlar ise uygulamanın çok iyi olduğunu belirttiler ve, "Güzel bir uygulama oldu çünkü arkadaşlar tam bilinçlenmedi sanırım. Bir birimize mesafe koymamız gerekirken yine burada bilinçsizce oturmalar oluyor. Onun için virüs bulaştırmama açısından güzel bir uygulama" diye konuştular.

Son Güncelleme: 19.03.2020 13:36
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüDenizli BelediyesiMeydanRedbirBank
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