Koronavirüs uyarılarını dikkate almayan yaşlılar yüzünden belediye bankları söktü

Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler arttırılırken herkese mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor. Risk grubu altında olan bazı yaşlıların ise bu uyarıları dikkate almadıkları görüldü.

Denizli Bayram Yeriında ise bir çok yaşlı insanın dışarılarda olduğu velarda oturdukları görülünceharekete geçti. Belediye ekipleri tedbir ve önlemlşer kapsamında meydan ve çevrelerde bulunan bankları bulundukları yerden sökerek kaldırdılar.

Meydanda bulunan banklarda oturan özellikle yaşlı vatandaşlara virüs salgınında büyük risk taşıdıklarını söylemesi ve mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları yönündeki uyarılarda bulunulmasına rağmen bir türlü ikna edemeyen ekipler çareyi yaklaşık 20 bankı sökerek buldu.

Bankların sökülmesinden sonra meydan ve çevresi bomboş kalırken bölgede yaşayan vatandaşlar ise uygulamanın çok iyi olduğunu belirttiler ve, "Güzel bir uygulama oldu çünkü arkadaşlar tam bilinçlenmedi sanırım. Bir birimize mesafe koymamız gerekirken yine burada bilinçsizce oturmalar oluyor. Onun için virüs bulaştırmama açısından güzel bir uygulama" diye konuştular.