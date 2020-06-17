Koronavirüs vaka sayısı artıyor. Prof. Dr. Necmettin Ünal kötü günler gelebilir diyerek vatandaşlarımızı uyardı.

Geçtiğimiz gün CNN Türk televizyonunda Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına konuk olan Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. İlyas Dökmetaş vatandaşlarımızı koronavirüse karşı uyardı.

Kötü Günler Gelebilir

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necmettin Ünal, ''Uzun bir süredir salgın sayılarını görüyoruz. Bu salgının toplum genelindeki yaygınlığını önemsemek zorundayız. Yayılma hızı %21'lerde iken %1.6 civarına kadar düştü. Milletimiz de 1400 hastanın çok da önemli olmadığını düşündü. Dünya genelinde yaşanan kötü tabloları görmezden gelemeyiz. Dikkat etmezsek daha kötü günler gelebilir'' açıklamalarında bulundu.

Son 5 Günde Vaka Sayısı Arttı

Konuyla ilgili söz alan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''Günlük vaka sayısı aslında çok endişe vermiyor. Eğer iyileşen sayısı vaka sayısının altıan düşerse bunu yeniden düşünmemiz gerekecek. Kısıtlamaların kalkmasıyla vaka sayılarında artış bekleniyordu. Kurallara uyan vatandaşlarımızın oranı %90'lara çıkmalıdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı iyi korumamız gerekiyor. Sağlık sistemimiz oldukça iyi. Bizim en büyük sorunumuz halkımızın maske takmaması ve kurallara uymamasıdır'' dedi.

Kurallara Uyulmalı

Türkiye'de Koronavirüs Tablosu

Söz alan Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ise kurallara uymamanın büyük bir kul hakkı olduğunu dile getirerek vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya davet etti. Bu işlerin gönüllü bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

1 Haziran 2020 tarihiyle beraber yeni normalleşme sürecine giren Türkye'de son 5 gündür vaka sayıları artıyor. Buna göre dün itibariyle 46 bin 800 kişiye test yapılırken 1467 yeni vaka belirlendi. 17 kişi virüsten yaşamını yitirirken Türkiye'de hayatını kaybeden toplam hasta sayısı 4 bin 842 oldu. Toplam vaka sayısı ise 181 bin 298 kişi oldu.

Ülkemizde son 5 güne baktığımızda 2 Haziran’da bin 195, 13 Haziran’da bin 459, 14 Haziran’da bin 562 ve 15 Haziran’da bin 592 yeni vaka ortaya çıkmıştı.