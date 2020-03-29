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Koronavirüs vakası ihbarında olan sağlıkçılara çirkin saldırı! Bakan Koca devreye girdi

İstanbul’da yeni tip koronavirüs şüphelisini hastaneye sevk eden 112 sağlık ekibi gözü dönmüş bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Kimlik bilgisi vermedikleri için sağlıkçılara saldıran saldırgan kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

29 Mart 2020 Pazar 15:59
Koronavirüs vakası ihbarında olan sağlıkçılara çirkin saldırı! Bakan Koca devreye girdi

İstanbul'da koronavirüs şüphesi olan bir hastayı alarak hastaneye sevkini sağlayan 112 ambulansı, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.Sağlık ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıs, sağlıkçılardan yanıt alamayınca ambulansı yumrukladı.

Koronavirüs vakası ihbarında olan sağlıkçılara çirkin saldırı!

Gece geç saatlerde meydana gelen olayda saldırı anını Edirne'de mültecilere müdahale ederek Türkiye'nin sevgisini kazanan sağlık çalışanı Büşra Kayalı Durmaz duyurdu. Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek minnertarlıklarını sundu.

Bakan Fahrettin Koca'nın 'Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın' ifadelerini kullandığı konuşmasını sosal medya hesabı üzerinden paylaşan aağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz ise Bakana teşekkürlerini iletti. Yaşadıkları dehşet verici olayı anlatarak kendilerine saldıran şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu da söyledi.

Koronavirüs vakası ihbarında olan sağlıkçılara çirkin saldırı!

Koronavirüs vakası ihbarında olan sağlıkçılara çirkin saldırı!

112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsana!" diye sorular soran şüpheli ise gece bekçileri tarafından yakalandı. Olayla ilgili toplam 3 kişinin yakalandığı ve ifadeleri alınmak üzere Çamçeşme polis merkezine götürüldüğü öğrenilirken polis saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Koronavirüs vakası ihbarında olan sağlıkçılara çirkin saldırı!

Diğer taraftan ambulansın saldırıya uğramasının hemen ardından kroonavirüs şüphelisi hasta polis kontrolünde başka bir hasaneye sevk edilmişti. Yapılan yahlillerde ise hastanın testinin de negatif çıktığı öğrenildi.

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