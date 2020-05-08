Koronavirüse rağmen kumar oynayanları polis bastı

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kontrollü yaşam ve sosyal mesafe kuralı uyarılarına kulak asmayarak kendi ve halk sağlığını tehlikeye atan kişilere polis göz açtırmıyor.

Polis korona virüsünün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve Kamu düzeninin korunması için tüm personelin katılımıyla gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayanlara göz açtırmayan ekipler Adapazarı’nda bir evini kahvehaneye çeviren ve evin içerisinde bulanan 15 kişinin oyun oynadığını tespit etti. Sosyal mesafe kuralı ve yasağa aldırış etmeyenlere 15 kişi ile kahvehane sahibine para cezası kesildi.

Evini kahvehaneye çeviren ev sahibi ve oyun oynayan 15 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümlerince 3 bin 150’şer lira olmak üzere 50 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken ev belediye ekiplerince mühürlendi.