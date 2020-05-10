Test sonucu da pozitif çıkmasının hemen ardında sağlık durumu iyi olduğu için cezaevine karantinaya alınan Şeker'in ikinci test sonuçlarıda belli oldu. Şeker'in ikinci yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Koronavirüse yakalanan Kadir Şeker'in ikinci test sonucu belli oldu
Konya'da kız arkadaşını darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçaklayarak ölümüne neden olduğu için tutuklanan ve cezaevine gönderilen Kadir Şeker koronavirüsüne yakalanmıştı. Şeker'in ikinci test sonuçları belli oldu.
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