Koronavirüse yakalanan Kadir Şeker'in ikinci test sonucu belli oldu

Konya'da erkek arkadaşı Özgür Duran tarafından darp edilen Ayşe D.'yi korumak isteyerek araya giren ve yaşanan arbede de Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne dene olan 20 yaşındaki Kadişr Şeker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 12 yıl 6 aydan, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Şeker cezaevindeüne yakalandığı açıklanmıştı.

Test sonucu da pozitif çıkmasının hemen ardında sağlık durumu iyi olduğu için cezaevine karantinaya alınan Şeker'in ikinci test sonuçlarıda belli oldu. Şeker'in ikinci yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.