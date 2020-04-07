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Koronavirüsle mücadelede sokaklarda kalanlara konaklama projesi! 81 ilde başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar hakkında konaklama projesi hazırlandığını başlattıklarını ve bu uygulamanın 81 ilde başlayacağını duyurdu.

07 Nisan 2020 Salı 11:19
Koronavirüsle mücadelede sokaklarda kalanlara konaklama projesi! 81 ilde başlıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında illerde evsiz ve kimsesiz kişilerin tespitleri yapıldıktan sonra onlara konaklama projesi başlattıklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, alınan bu tedbirlerle ilgili detayları paylaştı.

Kovis-19 hastalığının en çok etkileyebileceği vatandaşlar arasında olan evsiz ve kimsesiz kişilerle ilgili alınacak olan yeni tedbirlerin 81 ilde uygulanacağını kaydeden Bakan selçuk, önlemleri şöyle açıkladı:

- İllerde evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek. İlgili kişilerin, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları veya bir mekânın bu kişilere salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanacak.

- Konaklatılma öncesi ve konaklama sırasında periyodik aralıklarla sağlık kuruluşlarından destek alınarak bu kişilerin kontrollerin yapılması, hastalık, bulaşma yolları ve alınabilecek kişisel tedbirler konusunda bilgilendirmenin yapılması sağlanacak.

- Konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları giderilecek. Bu kapsamda oluşan giderler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânları çerçevesinde karşılanacak.

- Kaynak tahsisi yapılan ya da Vakıf kaynağı ile uygulanan projelerde, “Evsizlere Konaklama Projesi” kapsamında hizmet sunulan kişi ve konaklama bilgileri Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi veri tabanına işlenecek.

- Sağlık Bakanlığı’nın salgın ile ilgili duyuruları takip edilerek, uygulamaya ilişkin talimatlara riayet edilecek. Şüpheli durumlar olması halinde ivedilikle sağlık hizmet birimlerine bildirilecek. 

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