Koronavirüsü 37 can daha aldı! Toplam can kaybı 168'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsü salgını hakkında son verileri paylaştı. Türkiye geneli koronabirüs tablosuna göre son 24 saatte 37 kişi daha hayatını kaybettiği görülürken bu güne kadar toplam ölü sayısı 168'e ulaştı.

Bakan Koca, bugün yapılan test sayısının 11.535 olduğunu belirtirken toplam 1.610 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. İl vakadan bu güne kadar toplam 76.981 test yapıldığı ve bunlardan 10.827 kişide koronavirüs tespit edildiği görünen tabloda 523 kişinin entübe olduğu ve iyileşen hasta sayısının da 162 olduğu görülüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan günlük koronavirüs tablosuna aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

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