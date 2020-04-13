koronavirüsü Suriyelileri korkuttu! Evlerine dönüyorlar

Suriye hükümet güçlerinin Rusya'nın da desteğini alarak Suriye'de başyana gerginli ve özellikle İdlib'de ki çatışmalar nedeniye İdlib ve çevre bölgelerden yaklaşık bir milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmışlar ve Türkiye sınırında kurulan kamplara yerlemişlerdi.

Suriye hükümetine hava saldırıların da destek veren Rusya ile Türkiye arasında Moskova’da imzalanana ateşkesin ardından saldırılar önemli ölçüde azalmıştı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde sınırda yaşayan vatandaşlar her ne kadar Suriye'nin kuzeyinde her hangi bir vakaya rastlanmasada salgından korkmaya başladılar. Evlerine ger dönmeye kalkan Suriyelilerin bu karaı sonrasında ise Suriyeli doktorlar, hastanelerin durumundan ve kampların çok kalabalık olmasından endişe duyduklarını ve bunun hızla insani bir felakete dönüşmesinden korktuklarını söylüyorlar.