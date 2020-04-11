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Koronavirüsü yenen hasta penguen dansıyla uğurlandı

Kırklareli’de bir süredir koronavirüs tedavisi gören hasta virüsü yenip taburcu edilmesine karar verilince sağlık personeliyle birlikte 'penguen dansı' yaparak hastaneden ayrıldı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:10
Koronavirüsü yenen hasta penguen dansıyla uğurlandı

Kırklareli’ye bağlı Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ve koronavirüs semptomları görülmeye başlayınca hastaneye başvuran M.Y. isimli bir kişi Kovid-19 testleri pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı.

Koronavirüsü yenen hasta penguen dansıyla uğurlandı

Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle birlikte koronavirüs tespitinin yapıldığı hasta özel hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedaviye alınmasından 5 gün sonra sağlığına kavuştu.

Koronavirüsü yenen hasta penguen dansıyla uğurlandı

Son testlerinin de negatif çıklamsının at-rdından M.Y.'nin taburcu edilemsine karar verildi. İyileşmenin mutluluğunu yaşayan M.Y., sağlık ekibiyle birlikte 'penguen dansı' yaparak, hastaneden ayrıldı.

İşte, o görüntüler:

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