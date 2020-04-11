Koronavirüsü yenen hasta penguen dansıyla uğurlandı

Kırklareli’ye bağlı Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ve koronavirüs semptomları görülmeye başlayınca hastaneye başvuran M.Y. isimli bir kişi Kovid-19 testleri pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı.

Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle birlikte koronavirüs tespitinin yapıldığı hasta özel hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedaviye alınmasından 5 gün sonra sağlığına kavuştu.

Son testlerinin de negatif çıklamsının at-rdından M.Y.'nin taburcu edilemsine karar verildi. İyileşmenin mutluluğunu yaşayan M.Y., sağlık ekibiyle birlikte 'penguen dansı' yaparak, hastaneden ayrıldı.

İşte, o görüntüler: