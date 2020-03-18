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Koronavirüsünde hayatını kaybeden kişinin defin işlemleri nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece koronavirüsü salgınına yakalanan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından, cenazenin nasıl defnedileceği ise merak konusu oldu. Peki, koronavirüsü nedeniyle 89 yaşında ölen kişi nasıl defnedilecek?

18 Mart 2020 Çarşamba 11:40
Koronavirüsünde hayatını kaybeden kişinin defin işlemleri nasıl olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece cal-nlı yayın aracılığı ile bir bilgilendirme yaparak 89 yaşındaki koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Vaka sayısının ise 98'e yükseldiğini belirten Bakan Koca'nın bu açıklamalarından sonra herkes ölen kişinin nasıl defnedileceğini sormaya başladı.

Yetkililer, koronavirüsünden ölenlerin özel bir defin işlemleri ile birlikte defin işlemi bulunmadığını bu kişiler için de  standart defin işlemi uygulandığını belirtiyorlar. Fakat Kovid-19 tanısı olan  bir hastanın ölümü sonrasında, otopsi yapan kişiler veya gasilhane çalışanlarının temasları sırasında koruyucu kalın eldivenler, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, gözlük/ yüz koruyucu ve önlük kullanmasının zorunlu olduğu söyleniyor.
 

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