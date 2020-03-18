Yetkililer, koronavirüsünden ölenlerin özel bir defin işlemleri ile birlikte defin işlemi bulunmadığını bu kişiler için de standart defin işlemi uygulandığını belirtiyorlar. Fakat Kovid-19 tanısı olan bir hastanın ölümü sonrasında, otopsi yapan kişiler veya gasilhane çalışanlarının temasları sırasında koruyucu kalın eldivenler, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, gözlük/ yüz koruyucu ve önlük kullanmasının zorunlu olduğu söyleniyor.
Koronavirüsünde hayatını kaybeden kişinin defin işlemleri nasıl olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece koronavirüsü salgınına yakalanan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından, cenazenin nasıl defnedileceği ise merak konusu oldu. Peki, koronavirüsü nedeniyle 89 yaşında ölen kişi nasıl defnedilecek?
18 Mart 2020 Çarşamba 11:40
Yetkililer, koronavirüsünden ölenlerin özel bir defin işlemleri ile birlikte defin işlemi bulunmadığını bu kişiler için de standart defin işlemi uygulandığını belirtiyorlar. Fakat Kovid-19 tanısı olan bir hastanın ölümü sonrasında, otopsi yapan kişiler veya gasilhane çalışanlarının temasları sırasında koruyucu kalın eldivenler, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, gözlük/ yüz koruyucu ve önlük kullanmasının zorunlu olduğu söyleniyor.