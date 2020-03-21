Koronavirüsünde son 24 saatte 21 kayıp! Vaka sayısı 947'ye ulaştı.

Türkiye'de koronavirüs salgını tehdidinin rakamları büyümeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkedeki son durum ile ilgili resmi twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, yapılan 2 bin 950 testten 277'sinin pozitif çıktığı venın 947'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saatte 2953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 270'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımnızdan 12'sini KAYBETTİK. Bu güne kadar toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. ölüm riski yaş yükseldikçe çok artıyor.