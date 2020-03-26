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Koronavirüsünde son durum! 16 kişi daha hayatını kaybetti, Toplam can kaybı 75'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 16 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, ayrıca yapılan testlerde 1.196 yeni tanı konularak koronavirüsü tespit edildiğini açıkladı.

26 Mart 2020 Perşembe 22:45
Koronavirüsünde son durum! 16 kişi daha hayatını kaybetti, Toplam can kaybı 75'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 1.196 yeni vakanın daha tespit edilmesi sonucu tplma vaka sayısı da 3.629' açıktığı belirtildi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Türkiye'de toplam can kaybı 75 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum."

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