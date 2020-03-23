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Koronavirüsünde son durum! 7 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 37'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, ayrıca yapılan testlerde 293 kişide koronavirüsü tespit edildiğini açıkladı.

23 Mart 2020 Pazartesi 23:33
Koronavirüsünde son durum! 7 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 37'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. yapılan 3 bin 672 test sonucunda ise 293 yeni tanı konulduğunu belirten Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Türkiye'de toplam can kaybı 37' e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar."

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