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Koronavirüsünden 97 can kaybı daha oldu, Toplam kayıp sayısı 1.198 'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsü salgını nedeniyle 97 kişi daha hayatını kaybederken toplam can kaybı 1.198'e yükseldi.

12 Nisan 2020 Pazar 20:02
Koronavirüsünden 97 can kaybı daha oldu, Toplam kayıp sayısı 1.198 'e yükseldi

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını hakkında son veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 97 kişinin daha yaşamını hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin 97 artarak 1198'e yükselirken vaka sayısının ise 4 bin 789 artarak 56 bin 956'ye yükseldiği bildirildi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada ayrıca 4 bin 789 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs tablosunu da paylaşarak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!"

Koronavirüsünden 97 can kaybı daha oldu, Toplam kayıp sayısı 1.198 'e yükseldi

Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle bin 198 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 56 bin 956 oldu.

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