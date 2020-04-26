Koronavirüsünden değil dezenfektan ve etil alkol içip korunmak isterken öldü!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Barış Çimen (45), virüsten korunmak için uyguladığı yöntem sonucu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Mahallesi Tepe Konutları’nda yaşayan ve akrabaları tarafından psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Çimen, yine yakınlarının ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra müdahaleye alınan Barış Çimen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, Barış Çime'nin ölümünden sonra olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailesine dezenfektan ve etil alkol içtiğini söyleyen Çimen’in kesin ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme sonrası belli olacağı söylenildi.

Dezenfektan ve etil alkol içerek yaşamını yitiren Barış Çimen'in ölümü sonrası akıllara ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayı getirdi. Trump’ın, dezenfektanların ve tuvalet temizleyici gibi ürünlerin vücuda enjekte edilerek ya da cilde sürülerek koronavirüsüyle mücadele edilebileceğini açıklaması büyük şaşkınlık yaratmıştı.