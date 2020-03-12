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Koronavirüsünden korunmak için yoğurt ve arap sabununu karıştırdı, hastanelik oldu!

Koronavirüs salgınından korunmak için yoğurt ile arap sabununu karıştırarak tüketen Yozgatlı Mehmet E. zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

12 Mart 2020 Perşembe 21:05
Koronavirüsünden korunmak için yoğurt ve arap sabununu karıştırdı, hastanelik oldu!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsü son olarak Türkiye'de bir vakada görülmüştü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ise bazı vatandaşlar, kendi çaplarında çözümler üretmeye başladılar. Bunlardan biri de Yozgat'lı bir vatandaştan geldi.

Yozgat'ta yaşayan 43 yaşındaki Mehmet E. isimli bir vatandaş, kendince bağışıklık sistemi güçlendirmek ve koronavirüsü salgınından korunmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Akşam yemeğinde içinin temizlesin diye arap sabunu ile yoğurdu karıştırarak yiyen bunkarışımı tükettikten yaklaşık 15-20 dakika sonra başı dönmeye ve midesi bulanmaya başladı. Sağlık ekiplerini arayan Mehmet E. acil ambulans istedi. 

112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet E.'nin burada hemen midesi yıkandı ve ardında serum takıldı. 43 yaşındaki Yozgat'lı vatandaş Mehmet E. kendine geldikten sonra yaptığı açıklamada "Kendimi bu virüsten korumak için çözüm yolu arıyordum ve aklıma arap sabunu ile yoğurt yemek geldi. Çünkü arap sabunu içimi temizler beni temiz tutar yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm. Yoğurdun içine bolca arap sabunu döktüm ve yedim. Ayrıca bu virüsü ilk hangi Çinli bulaştırdıysa Allah onun bin belasını versin" diye konuştu.

Mehmet E.'yi tedavi eden acil servis doktoru Erhan K. hastanın son durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mehmet amcaya gerekli işlemler yapıldı şu an durumu iyi. Ayrıca belirtmek isterim ki doktorluk hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Arap sabunu yemek nasıl bir akıldır anlamadım. Lütfen kimse böyle şeyler yapmasın" diyerek uyarılarda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüYozgatYoğurtArap Sabunu
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