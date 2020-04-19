Koronavirüsünden ölen kadını görevliler gelmeyince ailesi defnett

Zonguldak'ta Ereğli Devlet Hastanesine koronavirüs tedavisi gören 67 yaşındaki N.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alaplı ilçesinde yaşayan ve Kovid-19 edeniyle yaşamını yitiren N.T.’nin cenazesini toprağa verecek resmi görevlilşerin gelmemesi sebebiyle defin işlemleri, damadı ve torununa kaldı.

Alaplı Belediyesine ait cenaze aracı ile ilçede bulunan Onurlu köyü aile mezarlığına getirilen kadının cenazesinin defnedilmesi için bir süre beklenildi. Aile en sonunda eğitimli personelin gelmemesi üzerine belediye cenaze aracında bulunan özel kıyafeti giyen kadının damadı A.K. ve torunu Y.E.Y.'ye, Onurlu Köyü Muhtarı Murat Bozkurt, köy imamı Okan Yılmaz ve Kızılay Alaplı Şube Başkanı Erkan Yılmaz da yardımcı oldular.

Kepçeyle önce mezarlığı açan aile bireyleri, cenazeyi tabut ile mezarlığa koydular ve daha sonra ardından yine kepçeyle üzerine toprakla örttüler.

Yaşadıkları bu trajik olaya tepki gösteren aile yakınları, “Bize cenazeyi gömmek amacıyla resmi görevlilerin geleceği yönünde bilgi verilmişti. Biz cenazemiz köye gelince ilgili makamları aradık. 'Görevli gelmiyor, siz toprağa verebilirsiniz' dediler. Belediyenin göndermiş olduğu kepçe yardımıyla cenazemizi defnettik” diye konuştular.