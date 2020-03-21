Koronavirüsünden ölenlerin cenaze ve defin işlemlerinde yeni düzenleme

Koronavirüsü tedbir ve önlemleri yeni düzenlemelerle birlikte daha da genişletiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmayla koronavirüsü salgınından ölen vatandaşların morg, cenaze ve defin işlemleri hakkında bir takım tedbirler aldı. Alınan tedbirler ile ilgili yazı ise Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 81 il valiliğine gönderildi.

İlgili yazı; 'Morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak tedbir ve önlemler' başlığı ile gönderilirken yazıda Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni koronavirüs hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, söz konusu hastalıktan ölenlerle ilgili 'morg', 'cenaze' ve 'defin' işlemlerine ilişkin alınan kararlar belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik korunma ve kontrol önerilerine ilişkin alınan kararları şöyle sıraladı:

- Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu, ölen kişinin olası-kesin kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Yıkama alanı, yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeniyle 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet ile dezenfekte edilmelidir. Morg ve gasilhane çalışanlarına standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir. El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır. Birimde kullanılacak olan maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.

- Evde ölüm olması durumunda defin işlemleri mevzuat gereği devam edilecek. Cenazelerin ceset torbası ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Defin işlemlerine yönelik uygulanacak kararlar doğrultusunda ise cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılacak ve olası/kesin Covid-19 vakalarının ölümü halinde defin işlemi ceset torbası ile yapılacak. Cenazenin kabre yerleştirilmesinden sonra ise standart defin işlemleri uygulanacak.

