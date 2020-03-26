Koronavirüsüne yenik düşen Dilek Tahtalı'nın son paylaşımları yürek burktu

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün Türkiye’deki kurbanlarından biri de 33 yaşındaki Dilek Tahtalı oldu. CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi herkesi yasa boğdu. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra Kovid-19 tesleri pozitif çıkan ve tadevi altına alınan Dilek, mücadeleye daha fazla dayamadı ve ondan geriye kalan sosyal medya paylaşımları kaldı.

Koronavirüsünün etkisini bir kez daha gözler önüne seren paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı’nın ilk koronavirüsüne yakalandığı tespit edilmesinden 4 gün önce 7 Mart'ta yaptığı paylaşımda Tahtalı, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri." yazdığı görülürken 9 Mart'ta ise "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım" ifadelerini kullanarak sosyal medyada paylaşmış.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan ve çocukluktan itibaren romatizmal bir hastalığı olan Dilek Tahtalı'nın bu paylaşımları gündem olurken karantinada olan anne ve babasının testinde KovId-19’a rastlanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, karantina sürelerinin bugün dolacağını bildirildi. Dilek Topal, Amasya’daki defin işleminde özel bir yöntem veya kimyasal kullanılmadığını, muhtemelen cenazenin yalıtımlı poşete konulduğunu öğrenildi.



