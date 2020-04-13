İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96399
ALTIN
373.035
DOLAR
6.7906
STERLİN
8.5096
EURO
7.4136

Koronaya yakalananan BTP'nin lideri Haydar Baş ailesiyle birlikte tedaviye alındı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Haydar Baş, koronavirüsüne yakalandı. Testleri pozitif çıkan Baş ve ailesinden sekiz kişi tedavi olmaları için Akçaabat'taki özel hastaneye yatırıldılar

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:42
Koronaya yakalananan BTP'nin lideri Haydar Baş ailesiyle birlikte tedaviye alındı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın koronavirüsü belirtileri göstermesi üzeirine yapılan test sonucu pozitif çıklasından dolayı Trabzon Akçaabat'ta bulunan özel bir hastanede tedavia altına alındığı bildirildi. Ailesinden 8 kişinin de 'Kovid-19' testlerinin pozitif çıktığı öğrenilirken aşle üyeleride aynı hastaneye getiirlerek tedavilerine başlanışdığı öğrenildi.

Diğer taraftan, memleketi Trabzon Akçaabat'ta yaşayan  BTP'nin lideri Haydar Baş'ın koronavirüsüne yakalndığı öğrenildikten sonra ilçeye bağlı Sarıtaş Mahallesi, vakalar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. 

Koronaya yakalananan BTP'nin lideri Haydar Baş ailesiyle birlikte tedaviye alındı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi. Önder, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Anahtar Kelimeler:
Yoğun BakımKoronavirüsüBTPHaydar Baş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM, A101, Şok, Migros ve Carrefour marketleri saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?
BİM, A101, Şok, Migros ve Carrefour marketleri saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?
Kocaeli'de üzücü kaza! Bilanço : 1 ölü 1 yaralı
Kocaeli'de üzücü kaza! Bilanço : 1 ölü 1 yaralı
Kamuya üst düzey atamalar yapıldı
Kamuya üst düzey atamalar yapıldı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 yılı nisan ayı maaş bordrosu yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 yılı nisan ayı maaş bordrosu yayımlandı
Yabancı uyruklu koronavirüs hastasından intihar!
Yabancı uyruklu koronavirüs hastasından intihar!
Bakanı Kurum müjdeyi verdi! Depremzedelerin konutları bu yıl teslim edilecek
Bakanı Kurum müjdeyi verdi! Depremzedelerin konutları bu yıl teslim edilecek

Popüler Haberler

Gelin bohçası nedir? Gelin bohçasına neler koyulur, nasıl hazırlanır?
Borç kapatma kredisi veren bankalar ve faiz oranları 2020 güncel bankalar ve faiz oranları listesi
Kanal D 2. Sayfa neden yok, neden yayınlanmıyor? Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt program günü değişti
Noterlerede internet üzerinden işlem başvurusu
Evde emekli maaşı nasıl alınır? PTT'nın evden emekli maaşı ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Ankara Etlik şehir hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
2020 yılı fıtır sadakası kaç lira oldu? Fitre ne zaman, kimlere verilir?
6 Ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisini kullanım başvuru şartları ve başvuru adresleri
Yeni sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? Hangi tarihlerde ve saatlerde uygulanacak, neleri kapsayacak?
2020 İOKBS bursluluk sınav tarihi değişti mi, sınav ne zaman yapılacak?
Bugün TV’de neler var? 10 Nisan 2020 Cuma TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Ücretsiz izin maaş desteği şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaşı başvurusu nereye nasıl yapılır?
En yüksek vade veren banka hangisi? Vade de en yüksek hangi banka
Bugün TV’de neler var? 7 Nisan 2020 Salı TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Anna Deniz Şaylan kimdir? Twitch ‘in parlayan yıldızı annadeniz hakkında bilgiler
Aleyna Tilki ve sevevgilisi Kadir Güneş ayrıldı mı? Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Eczaneler ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır?
Fındık fiyatları ne kadar? 14 Nisan Salı il il güncel fındık fiyatları
Hafta sonu sokağa yeniden çıkma yasağı gelecek mi?
TRT 23 Nisan 2020 şenlikleri evden video gönderme nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 10 Bin TL temel ihtiyaç kredi desteği başvuruları devam ediyor mu? Başvurular için son tarih ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.