Koronaya yakalananan BTP'nin lideri Haydar Baş ailesiyle birlikte tedaviye alındı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın koronavirüsü belirtileri göstermesi üzeirine yapılan test sonucu pozitif çıklasından dolayı Trabzon Akçaabat'ta bulunan özel bir hastanede tedavia altına alındığı bildirildi. Ailesinden 8 kişinin de 'Kovid-19' testlerinin pozitif çıktığı öğrenilirken aşle üyeleride aynı hastaneye getiirlerek tedavilerine başlanışdığı öğrenildi.

Diğer taraftan, memleketi Trabzon Akçaabat'ta yaşayan BTP'nin lideri Haydar Baş'ın koronavirüsüne yakalndığı öğrenildikten sonra ilçeye bağlı Sarıtaş Mahallesi, vakalar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi. Önder, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."