Koronaya yakalandığını öğrendi, kendini tavana astı!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde koronavirüs intiharı yaşandı. İlçeye bağlı Karaağaç köyünde yaşayan Kırgızistan uyruklu 66 yaşındaki Kazım Aliyev, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine aynı hastanede tadavi altına alınan Aliyev, bir haftalık tedavi sonrasında taburcu edilerek evine gönderildi.
Kazım Aliyev’in hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün süre boyunca karantinada kalmak için evine gönderildiği fakat kendisinin virüsü çocuklarına bulaştırmaktan korktuğu ve bu nedenle bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği iddia edildi.