Koronaya yakalandığını öğrendi, kendini tavana astı!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde koronavirüs intiharı yaşandı. İlçeye bağlı Karaağaç köyünde yaşayan Kırgızistan uyruklu 66 yaşındaki Kazım Aliyev, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine aynı hastanede tadavi altına alınan Aliyev, bir haftalık tedavi sonrasında taburcu edilerek evine gönderildi.

66 yaşındaki Aliyev, eve geldiği gün psikolojik bunlaıma girdi ve akşamı evin altında bulunan ahıra giderek kendini tavana asarak intihar etti. Aliyev’in cesedi, sabah oğlu tarafından tavanına asılı olarak bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen İlçe Janadarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından Aliyev'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının işlemlerini tamamlamasının ardından kaldırıldı ve otopsi için İstanbul’a gönderildi.

Kazım Aliyev’in hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün süre boyunca karantinada kalmak için evine gönderildiği fakat kendisinin virüsü çocuklarına bulaştırmaktan korktuğu ve bu nedenle bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği iddia edildi.