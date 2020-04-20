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Koronayla mücadeleye hazırlandı, Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olarak hazırlanan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Koronavirüs ile mücadele için büyük bir destek olacak olan hastanenin özel olarak izolasyonu yapılmış, akıllı ventilatörlerle donatılan A ve D blokları bugün hizmete giriyor. Peki, Başakşehir Şehir Hastanesi nerede? Nasıl gidilir?

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:55
Koronayla mücadeleye hazırlandı, Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor

Dünyanın en modern cihazlarının kullanıldığı ve Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip toplan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün hizmete giriyor. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanına kurulan Başakşehir Şehir Hastanesi, pandemiyle mücadelede büyük rol oynayacak ve Türkiye'ye salgınla mücadelede dev destek vererek günlük 32.700 hastaya sağlık hizmeti sunabilecek. 

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor

Bugün özel olarak izolasyonu yapılmış, akıllı ventilatörlerle donatılan A ve D bloklarının hizmete açılacağı hastanede ayrıca yerli solunum cihazlarının da teslim töreninin de olması bekleniyor. Öte yandan; erken tanı ve tedavi merkezinde kullanılmak üzere kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı solunum cihazları Rönesans tarafından Türkiye'ye getirildiği biliniyor. 

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ KAPASİTESİ VE ÖZELLİKLERİ

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor

Başakşehir Şehir hastanesinde; 469 yatak kapasitesinin yanı sıra 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor

Hastane ayrıca tamamı 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip ve günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek. Hastanenin diğer bölümlerinde 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülüyor. Koronavirüs hastaları için hizmete açılan bölümlere, 155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesi yerleştirildi. Hastane 10 bin kişiye istihdam sağlarken hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak.

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?

Başakşehir Olimpiyat Bulvarı Yolu üzerinde bulunan ve ilk etabı bugün açılacak olan hastanene çevresindeki yolların büyük bir kısmının tamamlandığı görülürken diğer taraftan hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı.

Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22) Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.

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