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KOSGEB personel alımı için başvurular ne zaman sona erecek? KOSGEB personel alımı için başvuru şartları neler?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 5 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. KOSGEB personel alımları için başvurular 22 Ocak'ta başlamıştı. Başvuruların devam etmesi ile başvuruların ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, KOSGEB başvuru şartları neler? İşte detaylar...

05 Şubat 2020 Çarşamba 18:11
KOSGEB personel alımı için başvurular ne zaman sona erecek? KOSGEB personel alımı için başvuru şartları neler?

KOSGEB'in sözleşmeli bilişim personeli alımı için yerine getirilmesi istenilen özel ve genel şartlar var. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, personel alım başvurusu için istenilen şartları merak ediyorler. Peki, KOSGEB tarafından yapılacak olan personel alım şartları neler? KOSGEB personel alım başvurusu ne zaman sona erecek? İşte, KOSGEB personel alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KOSGEB personel alım şartları neler?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara sahip olmak,

- Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, endüstri mühendisliği fakültelerinden yada bunlara denk gelen yükseköğretim okullarından mezun olmak,

- Hizmetin daha etkili bir şekilde verilmesi için, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

- Arşiv araştırması sonucunun olumlu olmak,

- Askerlik çağına gelmemiş olmak yada tecil ettirmiş olmak,

- Bilgisayar donanımını, ağ yönetimi hakkında bilgi sahibi olması

- Programlama dillerinden en az iki tane biliyor olması,

Bilişim personeli başvuru yeri

- Başvurular 22 Ocak 2020 tarihinde başladı. 06 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. 

- Başvurular KOSGEB'in intenet sayfasında bulunan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız şartı ile işleme alınacak.

- Formun doldurulmasının ardından istenilen belgeleri ve fotoğrafı 6 Şubat'a kadar KOSGEB Başkanlık Binasına elden veya posta yolu ile ulaştırmanız gerekecek.

- Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) 

Son Güncelleme: 05.02.2020 18:11
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