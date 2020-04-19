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Kovid 19'dan bir doktor daha hayatını kaybetti!

Korona virüs hastalığı ile ön safta kahramanca mücadele eden bir sağlık çalışanımız daha kovid 19 vakası sebebiyle hayatını kaybetti. İstanbul Eyüpsultan ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı'nın korona virüsü hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

19 Nisan 2020 Pazar 16:47
Kovid 19'dan bir doktor daha hayatını kaybetti!

Korona virüs ile mücadelede en safta yer alan sağlık çalışanlarımızdan bir üzücü haber daha geldi.

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Kalaycı'nın yaşamını yitirmesini İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

" Cerrahapaşa Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'yı, Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz."

“ACI KAYBIMIZ”

Kalaycı'nın vefatı ile ile ilgili İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden (İSTAHED) de şu açıklama yapıldı:

" Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Yavuz Kalaycı’yı Covid 19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Meslektaşımıza Allah’tan rahmet,yakınlarına ve tıp camiasına baş sağlığı dileriz.
İSTAHED Yönetim Kurulu."

Son Güncelleme: 19.04.2020 17:03
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Kovid 19Korona Virüsİstanbulda Aile Hekimi Coronadan Hayatını KaybettiDr. Yavuz Kalaycı
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