Kovid 19'dan bir doktor daha hayatını kaybetti!

Korona virüs ile mücadelede en safta yer alan sağlık çalışanlarımızdan bir üzücü haber daha geldi.

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Kalaycı'nın yaşamını yitirmesini İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“ACI KAYBIMIZ”

Kalaycı'nın vefatı ile ile ilgili İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden (İSTAHED) de şu açıklama yapıldı:

" Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Yavuz Kalaycı’yı Covid 19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Meslektaşımıza Allah’tan rahmet,yakınlarına ve tıp camiasına baş sağlığı dileriz.

İSTAHED Yönetim Kurulu."