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Kovid-19 virüsüne yenik düşen anne Betül Aydın'ın bebeğinden acı haber!

Koronavirüs salgınına yakalanan 8 aylık hamile Betül Aydın hayatını kaybetmiş, bebeği de sezeryanla alınmıştı. Minik bebekten acı haber geldi ve yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

03 Nisan 2020 Cuma 12:53
Kovid-19 virüsüne yenik düşen anne Betül Aydın'ın bebeğinden acı haber!

Kocaeli'de yaşayan ve Kovid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alınan 8 aylık hamile Betül Aydın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Annenin ölümünden sonra bebeğin ameliyatla alınmasının ardından talihsiz kadının eşi Recep Aydın, acısını paylaşarak yaptığı açıklamada "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" diye konuşmuştu.

Annesini kaybettiği için erken doğumla dünyaya gelen minik bebekten ise acı haber geldi. Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Betül Aydın bebeği de yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Pazartesi günü hayatını kaybettikten sonra Kartepe Nusretiye Mezarlığı'nda toprağa verilen Betül Aydın'ın kuvözle sevk edildiği İstanbul'daki özel bir hastanede hayatını kaybeden bebeği de bugün Nusretiye Mezarlığı'nda annesinin yanında defnedilecek.

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KocaeliBebekKoornavirüsüBetül Aydın
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