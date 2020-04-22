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Kovid-19’dan hayatını kaybeden aile hekimin adı görev yerinde yaşayacak

Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden ve ölümüyle herkesi üzen aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’nın adı görev yaptığı kuruma verildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 20:19
Kovid-19’dan hayatını kaybeden aile hekimin adı görev yerinde yaşayacak

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Nişanca Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan ve görevi başındakyen yeni tip koronavirüsüne yakalandıktan sonra başlatılan tedaviye yanıt veremeyerek hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı yaşamaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetklili yerlere talimat vererek, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın adının çalıştığı kuruma verilmesini istedi. Gerekli değişikler yapıldıktan sonra sağlık merkezinin yeni ismini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabı üzerinden duyurdu. 

Bakan Koca, sosyla medya hesabından yayınladığıo mesajında Dr. Yavuz Kalaycı'nın görev yaptığı kurumunun isminin değişmiş olarak görünen foroğrafıyla birlikte paylaşarak altına şu satırları yazdı:

" Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı'yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi."

Kovid-19’dan hayatını kaybeden aile hekimin adı görev yerinde yaşayacak

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAile HekimiDr Yavuz KalaycıNişanca Aile Sağlığı
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