Kreşler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm okulların kapatılmasıyla birlikte kreşler ve anaokulları da eğitime ara vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı yeni tedbirler neticesinde kreş ve anaokullarının ne zaman faaliyete geçeceği de belli oldu.

Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada MEB’e bağlı tüm okullarda eğitim-öğretim yılının sona erdirildiğini duyurdu. Bu haberden sonra kreşe giden çocuğu olan veliler, kreşlerinde bu kapsamda olup olmadığını merak etmeye başladı.

Erdoğan, velilere müjdeli haberi vererek kreşlerin 15 Haziran’da açılacağını duyurdu. 15 Haziran’da yeniden faaliyete geçecek anaokulları ve kreşler, korona virüs tedbirlerine ve sosyal mesafeye uygun olarak açılacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:44