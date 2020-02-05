Kreşte skandal! 2 yaşındaki çocuğa defalarca fiziksel şiddet uyguladı!

Olay önceki günlerde Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'nde bulunan bir özel kreşte yaşandı. Selçuk T, oğlu E.T.'yi kreşe götürdü ve kurumdaki ilk günü olduğu için okulda kaldı. Salonda bulunan Selçuk T., oyun alanındaki çocuğunu buradan çıktığı için Y.K.'nın kucaklayarak yere oturttuğunu ardından defalarca tokat attığını fark etti.
Gözaltına alınan Y.T. şubedeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makama sevkedildi. Geçmişte de çalıştığı kurumlarda çocuklara şiddet uygulaması sebebiyle görevden çıkarılan kadının mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Son Güncelleme: 05.02.2020 17:46