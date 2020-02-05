Kreşte skandal! 2 yaşındaki çocuğa defalarca fiziksel şiddet uyguladı!

Olay önceki günlerde Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'nde bulunan bir özel kreşte yaşandı. Selçuk T, oğlu E.T.'yi kreşe götürdü ve kurumdaki ilk günü olduğu için okulda kaldı. Salonda bulunan Selçuk T., oyun alanındaki çocuğunu buradan çıktığı için Y.K.'nın kucaklayarak yere oturttuğunu ardından defalarca tokat attığını fark etti.

İçeriye giren Selçuk T., oğlucu kucağına aldı ve tepki gösterdi. Çocuğunu koruyan baba eşi Tuba T.'ye de haber verdi. Kreşe gelen Tuba T., kamera kayıtlarını izledi ve yaşanan durum karşısında ağlayarak duruma tepki gösterdi. Olayın ardından üzüntülü anne ve baba, saldırgan öğretmen Y.T.'yi polis merkezine giderek ihbar ettiler.

Gözaltına alınan Y.T. şubedeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makama sevkedildi. Geçmişte de çalıştığı kurumlarda çocuklara şiddet uygulaması sebebiyle görevden çıkarılan kadının mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.