Küçük cocuğun cesedi bulundu

Dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Melek Memiş’in kaybolduğu ihbarı polislere geldi. Van iline bağlı Erciş ilçesinde yaşanan olayda dün akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş’in cenazesi bulundu.
Cenazesi Bulundu
2 yaşındaki masum yavrunun dereye düştüğü tahmin ediliyordu. Evin önünde bulunan derede arama çalışmaları başlatan polis, jandarma ve AFAD ekipleri, tüm kollardan çalışmalarını sürdürdü. Çocuğun cansız bedeni evden 10 kilometre aşağıda derenin kenarında ortaya çıktı. Acılı ailesi sinir krizleri geçirdi.
Son Güncelleme: 03.07.2020 10:31