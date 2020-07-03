Küçük cocuğun cesedi bulundu

Dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Melek Memiş’in kaybolduğu ihbarı polislere geldi. Van iline bağlı Erciş ilçesinde yaşanan olayda dün akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş’in cenazesi bulundu.

Cenazesi Bulundu

Erciş ilçesindeki Yeşilova Mahallesi’nde kızını kaybeden baba Yücel Memiş, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sabaha kadar devam eden arama çalışmaları sonucunda dün akşam saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş’in cenazesi bulundu. Bu haberi alan anne ve baba Memiş yıkıldı.

2 yaşındaki masum yavrunun dereye düştüğü tahmin ediliyordu. Evin önünde bulunan derede arama çalışmaları başlatan polis, jandarma ve AFAD ekipleri, tüm kollardan çalışmalarını sürdürdü. Çocuğun cansız bedeni evden 10 kilometre aşağıda derenin kenarında ortaya çıktı. Acılı ailesi sinir krizleri geçirdi.