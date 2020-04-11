Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polislere karşı geldi

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir parkta bir gurp ile polis arasında gergin dakikalar yaşandı. Sokağa çıkma yasağına uymayarak ilçede bulunan parka giden bir grup uyarılara karşı gelerek polise saldırdılar.

Öğlen saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Kanarya Mahallesinde bdevriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba sokağa çıkma yasağı hatırlatılarak "evlerinize dönün" çağrısını yaptı.

Uyarıları dikkate almayan grupta bulunan Devrim H.(19)'ye para cezası kesildiği sırada, diğer gruptakiler polisle tartışmaya başladı. O sırada Devrim H., polisle tartıştığı sırada polisin silahını almaya çalıştı ve polise saldırdı. Devrim H.'nin akrabası olduğu öğrenilen Hasan H. (26), Hakim H. (50), Cengiz H. (18), İbrahim H. (36) ve Hüseyin H. (25) isimli kişiler de polis ekiplerine yapılan saldırıya katılınca ihbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Takviye polisin gelmesiyle ekipler grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, kontrol altına alınırken üst araması yapılan 6 kişinin üzerinde 3 bıçak ele geçirildi. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada başlatılan işlemler sonrasında ise şüphelilerden Hasan H.'nin çocuğa cinsel istismar , Hakim H.'nin 2 yaralama, Devrim H.'nin 2 uyuşturucu madde bulundurma ve İbrahim H.'nin tehdit suçundan suç kayıtları bulunduğu öğrenildi.

